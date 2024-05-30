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У НАТО є лише 5% ППО для захисту країн-членів Альянсу в Центральній і Східній Європі, - Financial Times

Війна Росії проти України підкреслила важливість протиповітряної оборони.

У НАТО є лише 5% ППО для захисту країн-членів Альянсу в Центральній і Східній Європі, - Financial Times
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Блок НАТО має у своєму розпорядженні лише 5% засобів протиповітряної оборони для захисту повітряного простору східного флангу.

Про це свідчать внутрішні оцінки альянсу, пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Видання наголошує, що війна Росії проти України підкреслила важливість ППО. Але країни НАТО можуть надати для захисту країн-членів у Центральній і Східній Європі менш як 5% засобів протиповітряної оборони.

Один із високопоставлених дипломатів НАТО сказав, що в Альянсу "зараз немає" здатності захищатися від ракет і повітряних ударів.

"ППО - одна з найбільших дірок, які у нас є. Ми не можемо цього заперечувати", - сказав інший дипломат НАТО.

  • Раніше німецьке видання Bild повідомило, що в НАТО обговорюють захист повітряного простору західної України зенітними комплексами блоку.
  • У березні гендиректор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам Європейського Союзу слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола". Аналітики назвали захист великих територій континентальної Європи аналогічною системою надуманою, але країни ЄС вклали кошти у низку технологій протиповітряної оборони. Інший керівник європейського оборонного відомства заявив, що Європа вже має "всі можливості для створення повноцінних рівнів протиповітряної оборони".
  • 20 травня Польща отримала від Європейського інвестиційного банку €300 мільйонів на будівництво "залізного купола" в Межах програми "Небесний щит". Окрім Польщі, станом на січень в ініціативі взяли участь 19 країн.
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