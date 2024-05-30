У НАТО є лише 5% ППО для захисту країн-членів Альянсу в Центральній і Східній Європі, - Financial Times

Блок НАТО має у своєму розпорядженні лише 5% засобів протиповітряної оборони для захисту повітряного простору східного флангу.

Про це свідчать внутрішні оцінки альянсу, пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Видання наголошує, що війна Росії проти України підкреслила важливість ППО. Але країни НАТО можуть надати для захисту країн-членів у Центральній і Східній Європі менш як 5% засобів протиповітряної оборони.

Один із високопоставлених дипломатів НАТО сказав, що в Альянсу "зараз немає" здатності захищатися від ракет і повітряних ударів.

"ППО - одна з найбільших дірок, які у нас є. Ми не можемо цього заперечувати", - сказав інший дипломат НАТО.