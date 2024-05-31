Польща від початку повномасштабної війни не забороняла бити її зброєю по Росії, – Сікорський

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський сказав, що Україна здатна визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Варшава від самого початку повномасштабної війни не забороняла українцям застосовувати надану нею зброю для ударів по Росії. Про це повідомив кореспондент "Європейської правди" з Праги, де відбувається міністерська зустріч НАТО.

За його словами, такої заборони не було за попереднього уряду. Їх нема і зараз.

"Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", – заявив він.

Міністр закордонних справ вважає, що Україна здатна визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права.

"Закони війни це регулюють", – сказав він.

Українські удари по Росії