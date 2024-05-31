Польща від початку повномасштабної війни не забороняла бити її зброєю по Росії, – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Варшава від самого початку повномасштабної війни не забороняла українцям застосовувати надану нею зброю для ударів по Росії. Про це повідомив кореспондент "Європейської правди" з Праги, де відбувається міністерська зустріч НАТО.
За його словами, такої заборони не було за попереднього уряду. Їх нема і зараз.
"Наскільки мені відомо, Польща ніколи не ставила таких обмежень", – заявив він.
Міністр закордонних справ вважає, що Україна здатна визначати цілі з урахуванням міжнародного гуманітарного права.
"Закони війни це регулюють", – сказав він.
Українські удари по Росії
- Через заборону завдання ударів західною зброєю по військових цілях у Росії українці можуть застосовувати для цього лише зброю власного виробництва. І навіть це викликає невдоволення в деяких країн. Зокрема, міністру оборони США Ллойду Остін не подобалися удари по НПЗ.
- Український президент наголошував, що удари по військових цілях у Росії – це про захист, а не про напад. Це необхідно для знищення установок, якими ворог обстрілює українців зі своєї території, а також для того, аби не дати Росії сформувати ударну групу для наступу.
- На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт.
- На саміті в Чехії генеральний секретар НАТО висловився за удари по Росії та сказав, що все більше союзників схиляються до цієї позиції. Він нагадав, що Росія погрожувала "ескалацією" роками, але ці погрози не мали основи.