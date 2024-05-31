​Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії, – Reuters

За даними видання, офіційний Пекін відхилив запрошення на цей захід.

Китай не братиме участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов для участі – присутність на заході і України, і Росії.

Раніше Китай повідомив дипломатам, що їхні умови включають участь як Росії, так і України та "справедливе обговорення всіх пропозицій".

Президент України Володимир Зеленський закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у Саміті миру. На думку президента, Китай має приєднатися до переговорів, адже це – одна з країн, яка має вплив на Росію.

Саміт миру