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​Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії, – Reuters

За даними видання, офіційний Пекін відхилив запрошення на цей захід.

​Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії, – Reuters
Фото: pixabay

Китай не братиме участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов для участі – присутність на заході і України, і Росії.

Раніше Китай повідомив дипломатам, що їхні умови включають участь як Росії, так і України та "справедливе обговорення всіх пропозицій".

Президент України Володимир Зеленський закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у Саміті миру. На думку президента, Китай має приєднатися до переговорів, адже це – одна з країн, яка має вплив на Росію.

Саміт миру

  • У Швейцарії 15-16 червня відбудеться дводенна конференція високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. 
  • До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Участі Росії у заході не передбачена. Ідея першого саміту полягає в тому, аби Україна та інші учасники створили документ щодо справедливого закінчення миру, який потім передадуть до Росії – за аналогією з тим, як досягали зернової угоди.
  • Президент Зеленський припускає, що Росія спробує зірвати проведення саміту. Він також зазначав, що частина країн Центральної Азії побоюються брати участь у майбутньому Саміті миру через страх перед Кремлем.
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