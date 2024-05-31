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​Уночі сили ППО збили 4 "шахеди" в трьох областях і "Іскандер" на Київщині

Ворог також атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

​Уночі сили ППО збили 4 "шахеди" в трьох областях і "Іскандер" на Київщині
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Сьогодні вночі Сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники та одну крилату ракету.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 31 травня 2024 року росіяни атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області РФ, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області РФ.

Ворог також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська, РФ.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також - крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - йдеться в повідомленні.

- Сьогодні близько 5 години ранку в Києві було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Пізніше в КМДА показали наслідки ракетного удару росіян - постраждала приватна СТО, автомийка, кілька автомобілів та склад.

- Росіяни також продовжують терорихувати Харків. Уночі вони обстріляли мість  балістичною зброєю. Зафіксовано два влучання в районі щільної житлової забудови. Зокрема, - в п'ятиповерховий житловий будинок.  Станом на 7:55 відомо про 25 постраждалих, є троє загиблих. Після цієї атаки росіяни  знову застосували тактику повторних ударів - внаслідок пошкоджено пожежний автомобіль та "карету" швидкої.

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