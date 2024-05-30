У Торецькій громаді досі залишаються 16 дітей, - начальник Торецької МВА

До повномасштабного вторгнення в громаді було близько 5 тис. дітей.

Жителі Торецької громади Донецької області евакуюються не активно, також є випадки повернення місцевих, зокрема з дітьми у громаду.

Про це повідомляє Суспільне Донбас з посиланням на начальника Торецької МВА Василя Чинчика.

"Йде посилена робота з батьками, зокрема,створюють умови для проживання, й показуємо, куди вони поїдуть та де будинки, котеджі, готелі, в яких вони житимуть. Деяких дітей з батьками вивозили кілька разів з громади. В громаді залишились 16 дітей, це багатодітні сім'ї, ми робимо все від нас залежне, аби ці родини виїхали. Ці 16 дітей, з близько п'яти тисяч неповнолітніх, які проживали у громаді до активної фази війни", - зазначив він.

Василь Чинчик повідомив, що у громаді залишаються близько 12 тис. жителів, в той час як до повномасштабного вторгнення було майже 70 тис. мешканців.

Начальник МВА додав, що в середньому з громади виїздять 50-70 людей на день. Часто люди повертаються назад, попри постійні обстріли громади, через зупинку виплат для переселенців. При цьому в громаді газу та теплопостачання немає, світло є з перебоями.