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На Донеччині загинула військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова

Анастасія працювала у найгарячіших точках Луганської і Донецької областей.

На Донеччині загинула військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова
Анастасія Волкова
Фото: Телеканал "Дім"

Сьогодні, 30 травня, у Слов’янську Донецької області трагічно загинула 31-річна військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова.

Про це повідомляє канал “Дім”.

Анастасія працювала у найгарячіших точках Луганської і Донецької областей. Вона мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого Луганська.

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"Я народилася та виросла у Луганську і втратила рідний дім. Тож, професійна діяльність для мене — все. Наразі це — сенс мого життя. І коли по роботі я можу заїхати на рідну землю, моє серце наповнюється відчуття болю та жаги робити більше для висвітлення лиха, яке Росія принесла в Україну, для висвітлення злочинів російських військ. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також я хочу, щоб всі розуміли, яку ціну українці сплачують кожного дня цієї визвольної боротьби", - говорила Анастасія Волкова.

Анастасія Волкова народилась у Щасті Луганської області, закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2018 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.

У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.

  • Вчора, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула парамедикиня, доброволиця батальйону “Госпітальєри” Ірина Цибух, позивний Чека (01.06.1998 - 29.05.2024). 
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