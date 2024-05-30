Внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині горіло промислове підприємство

Минулося без загиблих та постраждалих.

Також понівечені інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. Побиті 4 вантажівки. Зачепило лінію електропередач і газогін.

Внаслідок російського обстрілу було пошкоджене промислове підприємство, там сталася пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня 30 травня росіяни близько 20 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе і артилерією.

Минулося без загиблих та постраждалих.

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