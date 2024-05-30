Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині горіло промислове підприємство

Минулося без загиблих та постраждалих.

Внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині горіло промислове підприємство
Фото: Сергій Лисак

Протягом дня 30 травня росіяни близько 20 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе і артилерією. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади”, - написав Лисак. 

Підписуйтесь на наш Google News

Внаслідок російського обстрілу було пошкоджене  промислове підприємство, там сталася пожежа. 

Також понівечені інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. Побиті 4 вантажівки. Зачепило лінію електропередач і газогін. 

Минулося без загиблих та постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies