Внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині горіло промислове підприємство

Протягом дня 30 травня росіяни близько 20 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе і артилерією.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади”, - написав Лисак.
Внаслідок російського обстрілу було пошкоджене промислове підприємство, там сталася пожежа.
Також понівечені інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. Побиті 4 вантажівки. Зачепило лінію електропередач і газогін.
Минулося без загиблих та постраждалих.