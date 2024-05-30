Через удар по населеному пункту Борівської громади Ізюмського району на Харківщині зруйнований навчальний заклад.

Про це повідомили у ДСНС.

"Вдень ворог завдав удару по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілу сталася руйнація одноповерхової будівлі навчального закладу та пожежа на площі близько 600 кв.м", – зазначили рятувальники.

Фото: ДСНС Зруйнований навчальний заклад на Харківщині

Фото: ДСНС України Рятувальник на пожежі навчального закладу на Харківщині

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