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Україна вже уклала 12 безпекових угод на $23 млрд підтримки

З останніх договорів – угоди з Іспанією, Бельгією і Португалією.

Україна вже уклала 12 безпекових угод на $23 млрд підтримки
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба президента України

Україна уклала 12 безпекових угод, у яких зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

З останніх договорів – угоди з Іспанією, Бельгією і Португалією.

"Нові безпекові угоди для України – це більше сили та можливостей для захисту наших людей. Іспанія, Бельгія, Португалія – ще три сильних документи, які фіксують довготривалу підтримку нашого народу. Співпраця у сфері оборони, чітка підтримка вступу України до Євросоюзу та НАТО, а також участь і допомога в залученні якомога ширшого кола світових лідерів до Глобального саміту миру", - додав глава держави.

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