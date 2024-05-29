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Зеленський у розмові з Гутеррешем закликав ООН до участі у Саміті миру

"Участь ООН важлива для глобальних зусиль", - наголосив Президент.

Зеленський у розмові з Гутеррешем закликав ООН до участі у Саміті миру
Антоніу Гутерреш і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

29 травня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем

За словами Зеленського, він "подякував за активну підтримку Формули миру та Саміту миру". Глав держави наголосив, що участь Організації є важливою у такому заході.

"Усі пункти нашої Формули, які ми опрацюємо у Швейцарії 15 та 16 червня, засновані на Статуті та резолюціях ООН і базових людських цінностях. Саме тому участь ООН важлива для глобальних зусиль", - наголосив Президент.

  • Минулого тижня стало відомо, що у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.
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