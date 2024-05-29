Зеленський у розмові з Гутеррешем закликав ООН до участі у Саміті миру

29 травня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

За словами Зеленського, він "подякував за активну підтримку Формули миру та Саміту миру". Глав держави наголосив, що участь Організації є важливою у такому заході.

"Усі пункти нашої Формули, які ми опрацюємо у Швейцарії 15 та 16 червня, засновані на Статуті та резолюціях ООН і базових людських цінностях. Саме тому участь ООН важлива для глобальних зусиль", - наголосив Президент.