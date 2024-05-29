Можливі зв’язки з РФ: поліція проводить обшуки у будівлі Європарламенту

Поліція проводить обшуки у будівлі Європарламенту через можливе втручання Росії, повідомляє The Guardian із посиланням на заяви прокурорів.
Федеральна прокуратура Бельгії заявила, що поліція провела обшуки в резиденції співробітника Європейського парламенту та в його офісі в будівлі парламенту в Брюсселі через можливе втручання Росії.
Прокуратура заявила, що в офісі підозрюваного в Страсбурзі, де розташована штаб-квартира парламенту ЄС у Франції, також було проведено обшук.
“Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство у злочинній організації та стосуються ознак російського втручання, за допомогою якого до членів Європейського парламенту зверталися та отримували гроші за просування російської пропаганди через веб-сайт новин Голосу Європи”, – заявили прокурори.
Прокуратура заявила, що вважає, що співробітник зіграв у цьому «значну роль».
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