Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
ГоловнаПолітика

Можливі зв’язки з РФ: поліція проводить обшуки у будівлі Європарламенту

Йдеться, зокрема, про справу щодо можливого отримання грошей за просування російської пропаганди через веб-сайт новин “Голос Європи”.

Можливі зв’язки з РФ: поліція проводить обшуки у будівлі Європарламенту
Європарламент
Фото: EPA

Поліція проводить обшуки у будівлі Європарламенту через можливе втручання Росії, повідомляє The Guardian із посиланням на заяви прокурорів. 

Федеральна прокуратура Бельгії заявила, що поліція провела обшуки в резиденції співробітника Європейського парламенту та в його офісі в будівлі парламенту в Брюсселі через можливе втручання Росії.

Прокуратура заявила, що в офісі підозрюваного в Страсбурзі, де розташована штаб-квартира парламенту ЄС у Франції, також було проведено обшук.

“Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство у злочинній організації та стосуються ознак російського втручання, за допомогою якого до членів Європейського парламенту зверталися та отримували гроші за просування російської пропаганди через веб-сайт новин Голосу Європи”, – заявили прокурори.

Прокуратура заявила, що вважає, що співробітник зіграв у цьому «значну роль».

  • 27 травня за пропозицією Чехії до санкційного списку Євросоюзу потрапили державний зрадник Віктор Медведчук, проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112" Артем Марчевський і ресурс "Голос Європи".
  • Нещодавно у Чехії попереджали про те, що дезінформація РФ є загрозою для майбутніх виборів у ЄС. Таких висновків дійшли після нещодавніх викриттів щодо діяльності медіа-компанії Voice of Europe, яка поширювала російську пропаганду в ЄС і нещодавно потрапила під санкції. 
  • 17 травня Рада ЄС ухвалила рішення призупинити мовлення в Євросоюзі ще чотирьох пропагандистських ЗМІ. До  переліку увійшли Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известии" і "Российская газета". 
  • Перед цим стало відомо, що 16 євродепутатів співпрацювали з YouTube-каналом російської пропаганди “Голос Європи”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies