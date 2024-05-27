ПА НАТО майже одноголосно проголосувала за право України використовувати західну зброю для ударів по Росії, - Порошенко

Українська делегація під час переговорів з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом наполягала на праві України використовувати західну зброю для ударів по легітимним цілям у Російській Федерації, і це зафіксовано у Декларації, присвяченій Україні. Про це повідомив лідер «Європейської Солідарності, експрезидент Петро Порошенко, який бере участь у Парламентській асамблеї НАТО в Софії.

«Перше, що відбулося тут, в Софії – змінилася назва. І це не просто зміна назви, а це зміна сутності. Два роки я боровся за те, щоб змінити позицію наших партнерів по НАТО зі слів, що «ми будемо з Україною, скільки потрібно» на слова «до нашої перемоги». І на сьогоднішній день назва Декларації – «Підтримуємо Україну до перемоги». Це зміна філософії, це не просто слова, це дії, які будуть ухвалені на саміті НАТО», – зазначив п’ятий президент.

«Друга позиція, яка також була визначальною – і під час вчорашньої, і сьогоднішньої зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, якого я знаю десять років, який є дуже великим другом України. Саме Столтенберг сформулював редакцію пункту в Декларації, присвяченій Україні в ПА НАТО, де було зазначено: Україна має право використовувати зброю, яка надається західними партнерами, для легітимних цілей на території РФ», – сказав Порошенко.

Він додав, що ця норма була проголосована майже одноголосно, і висловивши сподівання, що її підтримують на саміті НАТО.

«Україна, по-перше, має право на самозахист. Україна є об’єктом агресії з боку рф. Що таке легітимні цілі? В той час, коли вона б’є по супермаркетах, по Епіцентру, по електростанціях? Ми говоримо, що в першу чергу ми будемо вражати аеродроми, ракетні пускові майданчики і накопичення військ на кордоні з Україною для подальшого вторгнення. Це – право і відповідальність ЗСУ. Додатково це мотивує надати Україні ракети з великим радіусом дії. Це означає, що як би не пересувала росія свої кораблі, свої літаки, ми будемо діставати їх і за 300, і за 400, і за 500, і за 1000 км. І дуже сподіваємося, що на саміті НАТО буде почуто потужний голос Парламентської асамблеї НАТО», – зазначив Порошенко.