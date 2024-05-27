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Боррель: дипломати все частіше обговорюють зняття обмежень на удари по Росії із західної зброї та Patriot для України

Євросоюз повністю підтримує Глобальний саміт миру щодо України.

Боррель: дипломати все частіше обговорюють зняття обмежень на удари по Росії із західної зброї та Patriot для України
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Надання більше Patriot і скасування обмежень на використання західної зброї проти російських цілей на території РФ "все більше і більше обговорюється" між західними партнерами.

Про це Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив під час обговорення з главою МЗС України Дмитром Кулебою потреб України, пише Суспільне.

До засідання міністрів закордонних справ ЄС по відеозв'язку долучився очільник МЗС України Дмитро Кулеба і показав своїм колегам наслідки російських ударів по цивільним об'єктам, зокрема по торговому центру "Епіцентр" у Харкові.

Деякі зображення "досить шокували" присутніх дипломатів.

"З Кулебою ми обговорювали потреби України в продовженні самооборони, зокрема, як ви знаєте, більше систем протиповітряної оборони, зокрема, більше "Патріотів", а також зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових в Росії. Це все більше і більше обговорюється, і ми беремо до уваги той факт, що Україна повинна протистояти нападу, який був здійснений на її територію з території Росії", — зазначив високий представник ЄС.

Жозеп Боррель запевнив главу МЗС України у цілковитій підтримці ЄС Глобального саміту миру, організованого Швейцарією на прохання України. 

Мета саміту — надихнути майбутній мирний процес. У ЄС працюють над забезпеченням якомога ширшої участі (світових представників — ред.).

"Путін говорить про мирні переговори, але його війська починають новий наступ на Харків. Вони обстрілюють багатолюдні цивільні будівлі і намагаються зірвати майбутній мирний саміт у Швейцарії", — додав Жозеп Боррель.

  • Під час Ради міністрів закордонних справ ЄС, глава українського МЗС Дмитро Кулеба показав фото 8-річного хлопчика з Харкова, який здавав ДНК для пошуку зниклого від удару по "Епіцентру" батька. Міністр закликав швидше дати Україні додаткові засоби ППО та дозволити удари України по військових цілях на території РФ.
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