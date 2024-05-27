Нардепи пропонують вивести "слугу" Богуцьку і колишнього ОПЗЖ-шника Борта з ТСК по фортифікаціях

Народного депутата Віталія Борта (проросійська колишня ОПЗЖ) хочуть вивести зі складу ТСК щодо зведення фортифікацій та закупівлі безпілотників.
Нардепи пропонують замінити Борта, який голосував за диктаторські закони і підтримував "референдум" в Макіївці, на позафракційного Дмитра Разумкова – колишнього спікера парламенту. Проєкт постанови про зміни опублікував народний депутат Ярослав Железняк.
Окрім того, народну депутатку Єлизавету Богуцьку пропонують замінити на іншого "слугу народу" – Ігоря Мурдія.
- 22 травня Верховна Рада створила ТСК стосовно будівництва фортифікацій та закупівлі безпілотників. Більшістю з 15 членів стали "слуги народу", але туди потрапили два ОПЗЖ-шники: Віталій Борт та Анатолій Бурміч (останній внесений до Реєстру зрадників Руху "Чесно").
- Основним завданням ТСК є вивчення обставин та підготовка питань щодо потреб сектору безпеки і оборони у БпЛА і формування держзамовлення на їх виробництво та закупівлю. Також депутати мають проаналізувати розподіл, передачу, постачання і взяття на баланс БпЛА військовими частинами і підрозділами. Крім того, ТСК має проаналізувати облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їх облаштування.