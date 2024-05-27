Нардепи пропонують вивести "слугу" Богуцьку і колишнього ОПЗЖ-шника Борта з ТСК по фортифікаціях

Але там є ще один член проросійської колишньої ОПЗЖ.

Народного депутата Віталія Борта (проросійська колишня ОПЗЖ) хочуть вивести зі складу ТСК щодо зведення фортифікацій та закупівлі безпілотників.

Нардепи пропонують замінити Борта, який голосував за диктаторські закони і підтримував "референдум" в Макіївці, на позафракційного Дмитра Разумкова – колишнього спікера парламенту. Проєкт постанови про зміни опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

Окрім того, народну депутатку Єлизавету Богуцьку пропонують замінити на іншого "слугу народу" – Ігоря Мурдія.