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Маршалок польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська виступила у ВР

Польська урядовиця закликала до співпраці країн, щоб долати недовіру.

Маршалок польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська виступила у ВР
Малгожата Кідава-Блонська виступила у ВР
Фото: Ірина Геращенко

У засіданні Верховної Ради України взяла участь  маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, під час свого виступу Кідава-Блонська заявила, що "нема вільної України без незалежної Польщі і немає вільної Польщі без незалежної України".

Також спікерка закликала разом працювати, аби долати приклади недовіри.

"Наше спільне майбутнє в ЄС і НАТО. Україна має право бути і повинна бути в Євросоюзі і Альянсі", – додала маршалок, пише Ірина Геращенко. 

Раніше про прибуття польської посадовиці  до Києва повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Малгожата Кідава-Блонська і Олена Кондратюк на київському вокзалі
Фото: Олена Кондратюк
Малгожата Кідава-Блонська і Олена Кондратюк на київському вокзалі

" В Україну з офіційним візитом прибула Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська. Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків", – написала Кондратюк у фейсбуці. 

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