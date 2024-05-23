У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував

Міський голова Львова звернувся до відповідних органів через цей захід.

23 травня у Львові пройшов Форум російської опозиції на підтримку України, який організував фонд «24.02», пише "Радіо Свобода" з посиланням на "Русмонітор".

Фонд створили дружини бійців легіону "Свобода Росії".

У заході взяли участь понад 40 учасників від різних опозиційних обʼєднань, колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов, екоактивістка Євгенія Чирікова, адвокат та журналіст Олексій Барановський, представники всіх трьох добровольчих батальйонів, які воювали на боці України, а також були представники Офісу Президента України та Верховної Ради.

У резолюції, яку ухвалили за підсумками форуму, учасники заявили про підтримку Формули миру.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на цю подію.

"Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив", - написав Садовий на своїх сторінках у соцмережах.