Зеленський планує приєднатися до святкування висадки у Нормандії, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні висадки у Нормандії (D-Day).

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

“Очікується, що Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати, як він робив в останніх інтерв’ю, до більшої військової підтримки Заходу та попросити НАТО збити російські ракети, як це зробили Сполучені Штати та Великобританія, коли Іран напали на Ізраїль”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський вимагатиме від США та європейських країн конфіскувати російські активи для допомоги у фінансуванні оборони та можливої реконструкції України.

Втім, обидва джерела підкреслюють, що розклад українського президента завжди може змінитися.

Також після святкування висадки у Нормандії Зеленський планує відвідати зустріч G7 в Італії.

У Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але без Володимира Путіна, через загарбницьку війну в Україні.

Білий дім незадоволений рішенням президента Франції Еммануеля Макрона запросити представника російського уряду на святкування 80-ї річниці висадки у Нормандії.

Висадка союзників