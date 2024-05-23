Зеленський планує приєднатися до святкування висадки у Нормандії, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні висадки у Нормандії (D-Day).
Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.
“Очікується, що Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати, як він робив в останніх інтерв’ю, до більшої військової підтримки Заходу та попросити НАТО збити російські ракети, як це зробили Сполучені Штати та Великобританія, коли Іран напали на Ізраїль”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, Зеленський вимагатиме від США та європейських країн конфіскувати російські активи для допомоги у фінансуванні оборони та можливої реконструкції України.
Втім, обидва джерела підкреслюють, що розклад українського президента завжди може змінитися.
Також після святкування висадки у Нормандії Зеленський планує відвідати зустріч G7 в Італії.
- У Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але без Володимира Путіна, через загарбницьку війну в Україні.
- Білий дім незадоволений рішенням президента Франції Еммануеля Макрона запросити представника російського уряду на святкування 80-ї річниці висадки у Нормандії.
Висадка союзників
- Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка відбулася 6 червня 1944 року і стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.
- Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.
- Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року.