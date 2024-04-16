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Франція запросила Росію на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна, - Le Figaro

Запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ.

Франція запросила Росію на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна, - Le Figaro
Фото: wikipedia.org

У Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але без Володимира Путіна, через загарбницьку війну в Україні.

Про це заявили організатори пам'ятних заходів Mission Libération, повідомляє Le Figaro.

"З огляду на обставини, Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року", – зазначили організатори.

Як зазначила радіостанція Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

Путін був присутній на 70-річчі висадки в Нормандії.

Висадка союзників

  • Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка відбулася 6 червня 1944 року і стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.
  • Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.
  • Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року.

 

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