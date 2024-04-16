Франція запросила Росію на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна, - Le Figaro

У Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але без Володимира Путіна, через загарбницьку війну в Україні.

Про це заявили організатори пам'ятних заходів Mission Libération, повідомляє Le Figaro.

"З огляду на обставини, Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року", – зазначили організатори.

Як зазначила радіостанція Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

Путін був присутній на 70-річчі висадки в Нормандії.

Висадка союзників