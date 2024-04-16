​​Raiffeisen Bank розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в РФ, - Financial Times

Австрійський Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в Росії.
Про це пише "Економічна правда" з посиланням на статтю в Financial Times.
FT знайшла ці пропозиції серед більш ніж 2400 оголошень про роботу, з яких майже 1500 стосуються управління продажами та обслуговування клієнтів.
В одному з оголошень, опублікованому підрозділом банку для середнього бізнесу в Росії, зазначено, що його "ключовими цілями є багаторазове розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів".
Raiffeisen "шукає менеджера по роботі з клієнтами, який буде залучати клієнтів", - йдеться в іншій пропозиції від підрозділу, орієнтованого на малий бізнес у Росії. В ще одному оголошенні зазначається, що компанія "активно розширює базу корпоративних клієнтів" для обслуговування зарплатних проєктів.
"Ці оголошення суперечать неодноразовим заявам Райффайзен про намір скоротити й продати свій бізнес у Росії після рішення Владіміра Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Два роки по тому банк є західним кредитором з найбільшими операціями в Росії. Він перебуває під пильною увагою чиновників Міністерства фінансів США і зазнає тиску з боку Європейського центрального банку, який вимагає від нього вийти з Росії", - пише FT.
У Raiffeisen, до якого звернулися за коментарем, заявили, що висновки FT "спонукали головного виконавчого директора Йоганна Штробля до негайного розслідування".
Чому RBI не виходить із РФ
- У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у країні-агресорці. Хоча ЄЦБ не просив Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
- Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
- Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул з виплати кредиту військам, які воюють в Україні.
- Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
- У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.