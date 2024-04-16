НБУ: Україна успішно пройшла три перегляди програми МВФ, четвертий буде у червні

Українська делегація перебуває з візитом у Вишангтоні на Весняних зборах Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку.

Україна успішно пройшла три перегляди програми МВФ і очікує, що четвертий перегляд, запланований на червень цього року, буде таким же.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі керівництва Нацбанку України з міжнародними партнерами, які перебувають на Весняних зборах Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку у Вашингтоні.

Голова НБУ Андрій Пишний, його заступник Сергій Ніколайчук та директор департаменту міжнародного співробітництва Сергій Худіяш обговорили з партнерами поточний стан фінансового сектору, співпрацю з МВФ, потреби в міжнародній підтримці, посилення санкційного тиску проти Росії та використання на користь України знерухомлених російських активів.

На зустрічі з представниками МВФ (першим заступником директора-розпорядника Гітою Гопінат, виконавчим директором Полом Гілберсом, заступником директора Європейського департаменту Умою Рамакрішнан і керівником місії в Україні Гевіном Греєм) йшлося про стан фінансового сектору, макроекономічну ситуацію та перспективи четвертого перегляду програми EFF, запланованого на червень цього року.

В Нацбанку зазначили, що за реалізації базового сценарію можливе подальше поступове пом'якшення політики НБУ, передусім поступова валютна лібералізація.

На зустрічі зі заступником радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліпом Сінгхом українська делегація обговорила питання заморожених росактивів і розробку спільного рішення G7 щодо шляхів використання цих коштів на потреби України, а також посилення санкцій.

У НБУ зазначили, що Сінгх є одним із співавторів позиційного документа щодо механізму надання Україні репараційної позики. "Він передбачає довгострокову позику від партнерів із забезпеченням у вигляді права вимоги України до Росії щодо виплати репарацій та під гарантії російських резервів. Під час зустрічі детально обговорювалися аргументи на користь такого підходу", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацбанку.

Про важливість військової і бюджетної підтримки України та ефективність боргової політики українська сторона говорила зі заступником міністра фінансів США з міжнародних відносин Джеєм Шамбо. В НБУ підкреслили, що відновлення функціональності внутрішнього боргового ринку забезпечило більш ніж 100% роловер за ОВДП і разом із міжнародною допомогою це дало змогу відмовитися від монетизації бюджету в 2023 році.