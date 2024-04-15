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Компанія Feednova посилює виробничий потенціал Новини компаній

Переробне підприємство Feednova розширює свої можливості з новим виробничим обладнанням, що дозволить їй закріпити лідерство на ринку та задовольняти попит на високоякісні жири та кормові добавки.

Компанія Feednova посилює виробничий потенціал
Feednova

Підприємство Feednova, що входить до складу активів EFI Group, встановило додаткове виробниче обладнання. Інвестиції склали понад 35 мільйонів гривень.

«Ми маємо амбітні плани подвоїти обсяги експорту, незважаючи на поточні обмеження на кордоні, і запуск додаткового обладнання є важливим кроком для їх втілення. Цей етап розвитку збільшує наші виробничі спроможності на 30%», – зауважив директор Feednova Андрій Огороднік.

Продукція компанії Feednova експортується в понад 20 країн світу, серед яких: Польща, Німеччина, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія, Румунія, Італія, Болгарія, Словаччина, Бельгія, Нідерланди, Данія, Греція, Таїланд, В'єтнам та інші.

Інвестиційна програма, що реалізується на Підприємстві, передбачає не тільки збільшення обсягів, але й підвищення якості продукції. Це – не лише завдання бізнесу, але й важлива складова національної стратегії економічного зростання.

«Сьогодні експортери стоять перед важливим завданням – постійно знаходити нові можливості для підвищення якості продукції, щоб довести конкурентоспроможність та продемонструвати унікальність українського бізнесу на світовій арені. Ми віримо в перемогу України і продовжуватимемо вдосконалювати технологію та процеси виробництва», – зауважив Андрій Огороднік.

Водночас в інвестиційній компанії EFI Group відзначають, що торік було успішно реалізовано проєкт будівництва твердопаливної котельні загальним бюджетом понад 2 млн євро.

«Це масштабна інвестиція, яку ми здійснюємо в умовах війни. «Фіднова» продовжує розширення виробничих можливостей загальним бюджетом близько 3 млн євро. Разом із цим, тільки протягом воєнного часу інвестиції у розвиток підприємства сягнули 5 млн євро. В планах інвесторів – продовження розвитку підприємства попри війну», – підкреслив операційний директор EFI Group Самвел Рамазян.

Нагадаємо, що створення переробного підприємства «Фіднова» було спрямовано на впровадження кращих світових практик в напрямку поводження із відходами тваринного походження. Пусконалагоджувальні роботи завершено напередодні наступу агресора, що не завадило підприємству у воєнний час досягнути максимальної виробничої потужності обладнання, що було встановлено.

Довідка: компанія FEEDNOVA розташована на Львівщині, у місті Буськ. Підприємство виробляє продукцію, використовуючи інноваційні методи переробки відходів тваринництва. Важливою особливістю є те, що це перший в Україні завод, який приймає сировину від зовнішніх постачальників, зокрема забійних цехів та м’ясопереробних підприємств. Унікальність такої бізнес-моделі сприяє підвищенню стану екології не лише у Львівській області, але й в прилеглих регіонах.

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