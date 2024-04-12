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Кабмін профінансує витрати громад, які надають пільги бізнесу на прифронтових територіях

19,3 млрд грн вже розподілили між місцевими бюджетами.

Кабмін профінансує витрати громад, які надають пільги бізнесу на прифронтових територіях
Засідання уряду
Фото: Кабмін

12 квітня Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка дозволить компенсовувати втрати місцевим бюджетам, що надають пільги бізнесу на прифронтових територіях.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Загальний обсяг додаткової дотації на 2024 рік сягнув 33,4 млрд грн, з цієї суми 19,3 млрд грн вже розподілили між місцевими бюджетами.

Залишок (14,1 млрд гривень) можу використати для компенсації зменшення надходжень від ширшого переліку основних місцевих податків у порівнянні з попереднім роком. У переліку - податок на нерухомість, плата за землю та єдиний податок.

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