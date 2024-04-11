Агроімпорт, залізничне сполучення і відбудова України - про що домовилися Шмигаль і прем'єр Словаччини

Під час візиту до Словаччини прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з тамтешнім главою уряду Робертом Фіцо і досягнув низки домовленостей.

Як ідеться на сайті українського уряду, обидві держави співпрацюватимуть в енергетичній, економічній, логістичній сферах тощо.

Серед домовленостей прем'єр-міністрів:

Словаччина виступила за територіальну цілісність та суверенітет України, засудила російську агресію і підтримала вступ України до ЄС;

Сторони домовилися опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію;

Україна сподівається, що бізнес-спільноти Словаччини братимуть участь у відбудові нашої держави. Представників словацького бізнесу й Уряду запросили на конференцію з відновлення у Берліні;

До кінця цього року хочуть запустити пряме пасажирське залізничне сполучення Київ-Кошице;

Щодо розмінування, то йдеться про спільне виробництво інженерної техніки та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін;

Київ запропонував Братиславі внести зміни до угод про статус низки пропускних пунктів на кордоні. Сторони готуються до перемовин із європейським фондом Connecting Europe Facility для залучення інвестицій в розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп — Чєрна-над-Тисою;

до кінця 2028 року планують завершити реконструкцію та модернізацію електричного інтерконектора «Мукачево – Вельке Капушани». Це збільшить можливості експорту та імпорту електроенергії;

Словаччина зможе використати український морський нафтовий термінал, а також українські газосховища. Сторони домовилися створити спільну робочу групу, яка допоможе диверсифікувати постачання ядерного пального на АЕС, що стане ще одним кроком до енергетичної незалежності Європи;

Уряди двох держав домовилися до середини 2025 року переглянути договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту.

За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина підписали низку угод, серед яких Дорожня карта спільних дій та Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі ядерної енергетики.