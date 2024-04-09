Міненерго: українську ГТС щороку використовують понад 200 європейських трейдерів

Понад 200 європейських трейдерів використовують щороку українську газотранспортну інфраструктуру, і їхня кількість зростає.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час онлайн-виступу на Budapest LNG Summit, передає пресслужба Міністерства енергетики.

Попри війну, розвиваються біржові продукти, нові послуги операторів газотранспортної системи й підземних сховищ газу. Також виникають нові постачання, такі як «Вертикальний коридор».

"Ми заохочуємо європейських трейдерів використовувати доступні потужності транспортування та зберігання газу, зокрема, за новими маршрутами. Східноєвропейський ринок газу без кордонів, і доступна інфраструктура дозволяє нам будувати високоліквідний газовий ринок", — сказав Колісник.

Він висловився за диверсифікацію напрямків постачання природного газу в Європі, аби не допустити повторення маніпуляцій з цінами, як це свого часу робила Росія.