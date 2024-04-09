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Міненерго: українську ГТС щороку використовують понад 200 європейських трейдерів

Попри війну, розвиваються біржові продукти, нові послуги операторів газотранспортної системи й підземних сховищ газу.

Міненерго: українську ГТС щороку використовують понад 200 європейських трейдерів
Більче-Волицьке газове газосховище
Фото: Укртрансгаз

Понад 200 європейських трейдерів використовують щороку українську газотранспортну інфраструктуру, і їхня кількість зростає.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час онлайн-виступу на Budapest LNG Summit, передає пресслужба Міністерства енергетики.

Попри війну, розвиваються біржові продукти, нові послуги операторів газотранспортної системи й підземних сховищ газу. Також виникають нові постачання, такі як «Вертикальний коридор».

"Ми заохочуємо європейських трейдерів використовувати доступні потужності транспортування та зберігання газу, зокрема, за новими маршрутами. Східноєвропейський ринок газу без кордонів, і доступна інфраструктура дозволяє нам будувати високоліквідний  газовий ринок", — сказав Колісник. 

Він висловився за диверсифікацію напрямків постачання природного газу в Європі, аби не допустити повторення маніпуляцій з цінами, як це свого часу робила Росія.

  • Торік Financial Times писало, що Україна стала альтернативою зберігання газу, незважаючи на ризики через військове вторгнення Росії. Зокрема тому, що запропонувала такі стимули, як низькі тарифи на зберігання й звільнення від митних зборів протягом трьох років, що дозволяє легко реімпортувати газ до ЄС.
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