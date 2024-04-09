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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і артилерією

При всіх обстрілах минулося без загиблих та поранених.

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і артилерією
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і артилерією
Фото: Сергій Лисак

Ворог протягом 9 квітня обстрілював Нікопольський район Дніпропетровщини - Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громаду. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Чотири обстріли з важкої артилерії і сім атак дронами різного типу, в тому числі із скиданням осколкових боєприпасів”, - написав Лисак. 

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Внаслідок обстрілів були пошкоджені інфраструктурний об’єкт, транспортне підприємство, приватний будинок, авто. Потрощена агрофірма, де виникла пожежа, яку оперативно загасили. 

Крім того, росіяни атакували безпілотником один з населених пунктів Зеленодольської громади Криворізького району. Цим ударом були понівечені два легковики і нежитлова будівля. 

На щастя, при всіх обстрілах минулося без загиблих та поранених.

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