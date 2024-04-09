​З окупованої частини Херсонщини вдалося вивезти 15-річного юнака-сироту

Із тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію 15-річного хлопця-сироту.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Життя в окупації – це суцільна небезпека та переховування від так званої окупаційної влади. Бабуся – опікунка вирішила більше не наражати на небезпеку юнака та себе й наважилася виїхати на підконтрольну Україні територію", – написав Прокудін.
Він додав, що над цим поверненням працювали одночасно організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей.
Зараз дитина й бабуся у безпечному місці, їм більше нічого не загрожує. З ними працюють психологи та медики.
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 56 дітей з Херсонської області.
- На початку квітня із ТОТ Херсонщини вдалося повернути 17-річного хлопця. Два роки юнак був змушений ходити до російської школи.
- Нещодавно у Херсонській області із окупації вдалося вивезти жінку і п’ятеро дітей. Діти віком від 7 до 17 років зараз перебувають у безпеці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу.