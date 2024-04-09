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​З окупованої частини Херсонщини вдалося вивезти 15-річного юнака-сироту

Хлопець разом із бабусею вже під наглядом лікарів і психологів.

​З окупованої частини Херсонщини вдалося вивезти 15-річного юнака-сироту

Із тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію 15-річного хлопця-сироту. 

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Життя в окупації – це суцільна небезпека та переховування від так званої окупаційної влади. Бабуся – опікунка вирішила більше не наражати на небезпеку юнака та себе й наважилася виїхати на підконтрольну Україні територію", – написав Прокудін.

Він додав, що над цим поверненням працювали одночасно організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей.

Зараз дитина й бабуся у безпечному місці, їм більше нічого не загрожує. З ними працюють психологи та медики.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 56 дітей з Херсонської області.

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