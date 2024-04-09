Beehive Cosmetics – новий бренд преміальної натуральної косметики вже встиг зробити гучний дебют на Міжнародному форумі жіночого лідерства Superwoman, де були представлені його яскраві продукти: шампуні, крем-маски, спрей-ботокс, сироватка та багато іншого.

Фото: надано преслужбою Продукція BEEHIVE Cosmetics

Ігор Ліскі, засновник інвестиційного холдингу EFI Group, та співвласниця бренду Ніна Домбровська, вклали у цей проєкт тривалі три роки. Вони створили унікальну формулу, де кожен складник відіграє свою важливу роль.

"Вся наша команда, день і ніч, працювала над унікальною формулою. Ми просто дуже горді її унікальним натуральним складом. І вона дуже, дуже красива! Так от, нас чекає щось особливе - презентація нашого бренду Beehive Cosmetics і лінійки преміальних засобів для догляду за волоссям", - написав Ігор Ліскі у Facebook.

Співвласниця проєкту Ніна Домбровська як колишня керівниця Henkel в Україні внесла свої компетенції та досвід у маркетингу в б'юті-сфері які об'єднавшись з виробничим досвідом Ігоря заклали фундамент нового потужного бренду у сегменті косметичних виробів в якому домінують іноземні виробники та компанії.

Фото: надано преслужбою Продукція BEEHIVE Cosmetics

«Наша лінійка продукції – це унікальний комплекс натуральної косметики для догляду за волоссям на основі меду, який поєднує в собі найкращі природні інгредієнти з надсучасними активними компонентами та високими технологіями виробництва. У нас є чудова можливість виробляти високоякісні продукти в Україні, що важливо для стимулювання внутрішнього попиту та підтримки вітчизняного виробника», – підкреслила співвласниця Beehive Cosmetics Ніна Домбровська.

Вона також відзначила, що важливість виробництва в Україні полягає не лише у створенні якісних продуктів для внутрішнього ринку, але й у розвитку експортної потужності країни.

Фото: надано преслужбою Продукція BEEHIVE Cosmetics

«Ми ставимо перед собою ціль побудувати сильний бренд спроможний в майбутньому бути конкурентним на інших ринках також. Для країн не лише мати високоякісну продукцію для власного ринку, але й створювати баланс у зовнішньоекономічній діяльності для захисту власних інтересів та економічного розвитку», – наголошує Ніна Домбровська.

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