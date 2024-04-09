Близько 156 тис. квадратних кілометрів України є потенційно небезпечними через міни

Дві сертифіковані вітчизняні машини задіяні в розмінуванні, відбуваються випробування третьої.

Наразі близько 156 тис. квадратних кілометрів, тобто 26% території України, є потенційно небезпечними через російський мінний терор.

"Прагнемо створити ефективний ринок розмінування, залучити максимум інновацій, налагодити масове виробництво техніки, щоб процес знешкодження російського мінного сміття зайняв не десятиліття, а роки", – повідомив прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, від початку року вже обстежено понад 80 тисяч гектарів земель, з яких 74 тисячі гектарів ми повернули в експлуатацію.

Сертифіковано 34 оператори протимінної діяльності, ще десятки підприємств проходять цю процедуру.

Загалом розмінуванням займаються близько 750 піротехнічних груп.

Він додав, що міжнародна коаліція гуманітарного розмінування залучила понад 700 млн доларів на розробку українських машин для розмінування. Вже дві сертифіковані вітчизняні машини задіяні в розмінуванні, відбуваються випробування третьої.