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У Чернігові очільник ВЛК за хабарі “списував” ухилянтів з військового обліку, – СБУ

Слідство встановило, що з кожного “клієнта” брали до 5 тисяч доларів.

У Чернігові очільник ВЛК за хабарі “списував” ухилянтів з військового обліку, – СБУ
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону

Служба безпеки України заявила про викриття на корупції діючого керівника військово-лікарської комісії Чернігівської області.

За матеріалами слідства, в обмін на хабарі він допомагав призовникам ухилятися від мобілізації. 

Фігурант був учасником злочинної схеми, яку організував колишній голова обласної військово-лікарської комісії Чернігівщини і якого СБУ задокументувала у лютому цього року.

Також викрито їхню спільницю - посадовицю медкомісії Чернігівського військкомату.

Фігуранти організували видачу неправдивих медичних висновків, в яких прописували важкі «діагнози» призовників. Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою: непридатний до служби через «погане» здоров’я. 

Це дозволяло ухилянтам списатися з військового обліку і виїхати за кордон. 

Встановлено, що фігуранти одержували з кожного клієнта до 5 тис. американських доларів.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. ⁠3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Дії очільника ВЛК додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також за матеріалами СБУ арештовано майно затриманого ексочільника обласної ВЛК.

Мова йде про майже 1 мільйон доларів США, 4 квартири у Києві, Чернівцях і Чернігові загальною площею понад 400 квадратних метрів та земельні ділянки на Чернігівщині загальною площею близько 4 гектарів.

Минулого тижня на Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який "торгував" діагнозами. Чиновник зі спільниками "продавали" довідки про непридатність до служби у ЗСУ. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 5 тисяч доларів.

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