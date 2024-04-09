На Донеччині працівники військової частини розтратили 3,5 млн гривень "бойових" виплат

У списки для виплат включили 10 військовослужбовців, які не брали участі у бойових діях та перебували за межами області.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим. Вони нараховували та виплачували "бойові" військовим підрозділу, які де-факто не несли службу на передовій.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Організатори оборудки розробили схему для отримання частини з нарахованих "бойових" доплат військовим свого підрозділу. Вони включили у списки для виплат 10 військовослужбовців, які не брали участі у бойових діях та перебували за межами Донецької області.

Протягом 6 місяців цим військовослужбовцям нараховувалось по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.

Так із березня по вересень сума завданих державі збитків становила майже 3,5 млн грн.

Наразі всім повідомлено про підозри у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Ще одна учасниця злочинної схеми підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Санкції статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у 2024 році на виплати військовослужбовцям з бюджету Міноборони виділили асигнування в сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% бюджету міністерства.