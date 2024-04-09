Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

У Воронезькій області безпілотники атакували авіаційний центр. За атакою може стояти ГУР

За даними ASTRA, обидва апарати вибухнули. 

У Воронезькій області безпілотники атакували авіаційний центр. За атакою може стояти ГУР
Безпілотники атакували льотний підготовчий центр росіян
Фото: скріншот

У Воронезькій області безпілотники атакували Борисоглібський авіаційний центр, стверджує телеграм-канал ASTRA. 

За даними каналу, два безпілотники атакували авіаційний центр підготовки льотного складу імені В.П. Чкалова. Обидва БпЛА вибухнули. 

У будівлі пошкоджено фасад та вікна, поранених немає. Губернатор заявляв, що в регіоні збили один безпілотник, а про те, що саме зазнало атаки, не сказав. 

За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони. За попередніми даними, уражено головний виробничий цех.

За словами співрозмовника УП, інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.

  • 5 квітня безпілотники атакували російські аеродроми в різних областях. Унаслідок української атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків. За даними джерел LB.ua, атаку провели СБУ та інші складові Сил оборони. 
  • Також того дня атаки зазнали ще три аеродроми: в Курську, Єйську та Енгельсі. За цими ударами стоять ГУР та інші захисники. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies