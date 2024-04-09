У Воронезькій області безпілотники атакували Борисоглібський авіаційний центр, стверджує телеграм-канал ASTRA.
За даними каналу, два безпілотники атакували авіаційний центр підготовки льотного складу імені В.П. Чкалова. Обидва БпЛА вибухнули.
У будівлі пошкоджено фасад та вікна, поранених немає. Губернатор заявляв, що в регіоні збили один безпілотник, а про те, що саме зазнало атаки, не сказав.
За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони. За попередніми даними, уражено головний виробничий цех.
За словами співрозмовника УП, інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.
- 5 квітня безпілотники атакували російські аеродроми в різних областях. Унаслідок української атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків. За даними джерел LB.ua, атаку провели СБУ та інші складові Сил оборони.
- Також того дня атаки зазнали ще три аеродроми: в Курську, Єйську та Енгельсі. За цими ударами стоять ГУР та інші захисники.