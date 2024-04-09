За даними ASTRA, обидва апарати вибухнули.

У Воронезькій області безпілотники атакували Борисоглібський авіаційний центр, стверджує телеграм-канал ASTRA.

За даними каналу, два безпілотники атакували авіаційний центр підготовки льотного складу імені В.П. Чкалова. Обидва БпЛА вибухнули.

У будівлі пошкоджено фасад та вікна, поранених немає. Губернатор заявляв, що в регіоні збили один безпілотник, а про те, що саме зазнало атаки, не сказав.

За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони. За попередніми даними, уражено головний виробничий цех.

За словами співрозмовника УП, інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.