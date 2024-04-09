Уночі захисники збили 20 із 20 "шахедів" в семи областях України

Також ворог бив ракетами з території Донецької області.

У ніч на вівторок російська армія знову атакувала Україну з повітря. Ворог запустив з Криму 20 ударних БпЛА типу Shahed та чотири зенітних керованих ракети С300 з Донецької області.

Захисники збили всі 20 "шахедів", повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", – сказав Олещук.

Фото: Командувач Повітряних сил у Telegram

У Полтавській області, де росіяни вчора вбили одну людину і поранили ще близько 10 унаслідок удару по будинку, збили вночі два БпЛА, уточнив голова ОВА. Минулося без поранених.

У Дніпропетровській області збили п'ять "шахедів": по два у Дніпровському та Кам'янському районах. І ще один – у Криворізькому, йдеться у повідомленні голови ОВА Сергія Лисака.

У Миколаївській області знищили три "шахеди", сказали в ранковому зведенні від ОВА.