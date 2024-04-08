Внаслідок російського удару по житловому будинку на Полтавщині загинула людина, серед поранених є діти (оновлено)

Ввечері 8 квітня російська армія завдала удару по Полтавській області.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади”, - написав Пронін.

Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби.

Решта інформації уточнюється.

Пізніше він повідомив, що у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула.

Крім того, за попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, з них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

Також частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Оновлено 23:46 Філіп Пронін повідомив, що кількість травмованих внаслідок удару зросла до 10.

Уночі 30 березня ворог атакував Полтавську область безпілотниками, було кілька влучань в інфраструктурний об'єкт.

СБУ заявила, що запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті Укрзалізниці. У результаті спецоперації у Полтавській області "на гарячому" затримали двох агентів ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Ввечері 8 квітня російська армія завдала удару по Полтавській області.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади”, - написав Пронін.

Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби.

Решта інформації уточнюється.

Пізніше він повідомив, що у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула.

Крім того, за попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, з них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

Також частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Оновлено 23:46 Філіп Пронін повідомив, що кількість травмованих внаслідок удару зросла до 10.