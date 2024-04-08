Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
ГоловнаСвіт

Макрон і Сунак обговорили збільшення постачань боєприпасів, ППО і дронів Україні

Серед інших тем бесіди - боротьба з незаконною міграцією, контрабандою, ситуація у Смузі Гази й на Близькому Сході.

Макрон і Сунак обговорили збільшення постачань боєприпасів, ППО і дронів Україні
Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак
Фото: Twitter/ Rishi Sunak

8 квітня відбулася розмова президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Як ідеться на сайті британського уряду, лідери держав обговорили майбутній саміт Європейської політичної спільноти і війну в Україні.

Макрон і Сунак погодилися, що важливо активізувати зусилля, спрямовані на те, аби позбавити Росію перемоги у війні проти України. Лідери обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема, збільшення постачання боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для українських Збройних Сил.

Також лідери Франці і Британії обговорили співпрацю в боротьбі з незаконною міграцією, контрабандою, ситуацію в Газі та на Близькому Сході загалом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies