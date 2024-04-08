Макрон і Сунак обговорили збільшення постачань боєприпасів, ППО і дронів Україні

Серед інших тем бесіди - боротьба з незаконною міграцією, контрабандою, ситуація у Смузі Гази й на Близькому Сході.

8 квітня відбулася розмова президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Як ідеться на сайті британського уряду, лідери держав обговорили майбутній саміт Європейської політичної спільноти і війну в Україні.

Макрон і Сунак погодилися, що важливо активізувати зусилля, спрямовані на те, аби позбавити Росію перемоги у війні проти України. Лідери обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема, збільшення постачання боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для українських Збройних Сил.

Також лідери Франці і Британії обговорили співпрацю в боротьбі з незаконною міграцією, контрабандою, ситуацію в Газі та на Близькому Сході загалом.