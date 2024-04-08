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Данія виділяє 5,8 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Кошти виділяють на тлі масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Данія виділяє 5,8 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Прапор Данії
Фото: radatv

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 5,8 млн євро для відновлення української енергетичної системи. Рішення зумовлене нещодавніими російськими атаками на інфраструктуру України.

Про це ідеться на сайті Міністерства закордонних справ Данії.

"У березні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. Ми виділяємо 40 млн данських крон (5,8 млн євро) на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", – ідеться в повідомленні.

40 мільйонів данських крон виділили з цивільних фондів урядового фонду України. Раніше Данія надавала підтримку у відбудові зруйнованих енергетичних об’єктів через Фонд енергетичної підтримки України, який був створений у багатосторонній організації Енергетичне співтовариство незабаром після вторгнення.

  • Наприкінці лютого прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що країна погодила пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,40 млн доларів).
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