Данія виділяє 5,8 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 5,8 млн євро для відновлення української енергетичної системи. Рішення зумовлене нещодавніими російськими атаками на інфраструктуру України.

Про це ідеться на сайті Міністерства закордонних справ Данії.

"У березні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. Ми виділяємо 40 млн данських крон (5,8 млн євро) на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", – ідеться в повідомленні.

40 мільйонів данських крон виділили з цивільних фондів урядового фонду України. Раніше Данія надавала підтримку у відбудові зруйнованих енергетичних об’єктів через Фонд енергетичної підтримки України, який був створений у багатосторонній організації Енергетичне співтовариство незабаром після вторгнення.