Нікарагуа хоче через Міжнародний кримінальний суд заборонити Німеччині постачати зброю в Ізраїль

Нікарагуа проситиме Міжнародний кримінальний суд розглянути заборону Німеччині експортувати озброєння до Ізраїлю. Країна також хоче скасувати рішення про припинення фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців – UNRWA, пише The Guardian.

Дводенні слухання щодо цього будуть частиною ширшої справи, ініційованої Нікарагуа. Вона звинувачує Німеччину в порушенні Конвенції про геноцид і законів війни через підтримку Ізраїлю.

Німецькі посадовці заявили, що Берлін представить свою позицію в суді у вівторок.

Німеччина є одним з найбільших експортерів зброї до Ізраїлю – торік, за даними Мінекономінки, Берлін відправив військового обладнання і зброї на 326,5 млн євро.

Минулого тижня юристи Німеччини подали позов проти уряду, щоб зупинити експорт зброї.

Ініційована справа може стати історичною, пише Deutsche Welle. Нікарагуа порушила справу проти Німеччини 1 березня. У заяві країна зазначила, що Німеччина підтримкою Ізраїлю "не виконала свого зобов'язання щодо запобігання геноциду, який зчинявся і вчиняється проти палестинського народу" та таким чином "сприяла здійсненню геноциду в порушення Конвенції".

У своєму позові Нікарагуа вимагає запровадити тимчасові заходи проти Німеччини, які призупинять її допомогу Ізраїлю зброєю та військовим обладнанням.

Міжнародний суд не має функціоналу примусу до виконання своїх рішень, однак він здатний посилити політичний і громадський тиск.