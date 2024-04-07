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Міністерка закордонних справ Німеччини запропонувала ХАМАС скласти зброю

Бербок також вимагає звільнити всіх заручників.

Міністерка закордонних справ Німеччини запропонувала ХАМАС скласти зброю
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала терористів ХАМАС скласти зброю.

Про це вона писала на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами Бербок, "своїм терором Хамас приніс війну та нескінченні страждання ізраїльтянам та палестинцям". 

Дипломат закликала "покласти край цим стражданням" і негайно звільнити заручників.

  • Ізраїль і ХАМАС не можуть домовитися про звільнення заручників. Минулого місяця стало відомо, що у ХАМАСі відмовилася задовольнити вимогу Єрусалиму і не нададуть список живих полонених. Також залишили без відповіді те, скільки палестинських в'язнів Ізраїль повинен віддати за кожного заручника.
  • Тим часом держсекретар США Етоні Блінкен заявив, що угода про призупинення вогню у Смузі Гази стає ближчою.
  • Натомість армія оборони Ізраїлю готується виселити понад мільйон палестинських мирних жителів з міста Рафах на півдні Гази, надавши їм достатню допомогу, і після цього атакувати місто, де залишилися бойові батальйони ХАМАСу.
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