Міністерка закордонних справ Німеччини запропонувала ХАМАС скласти зброю

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала терористів ХАМАС скласти зброю.
Про це вона писала на своїй сторінці у соцмережі Х.
За словами Бербок, "своїм терором Хамас приніс війну та нескінченні страждання ізраїльтянам та палестинцям".
Дипломат закликала "покласти край цим стражданням" і негайно звільнити заручників.
- Ізраїль і ХАМАС не можуть домовитися про звільнення заручників. Минулого місяця стало відомо, що у ХАМАСі відмовилася задовольнити вимогу Єрусалиму і не нададуть список живих полонених. Також залишили без відповіді те, скільки палестинських в'язнів Ізраїль повинен віддати за кожного заручника.
- Тим часом держсекретар США Етоні Блінкен заявив, що угода про призупинення вогню у Смузі Гази стає ближчою.
- Натомість армія оборони Ізраїлю готується виселити понад мільйон палестинських мирних жителів з міста Рафах на півдні Гази, надавши їм достатню допомогу, і після цього атакувати місто, де залишилися бойові батальйони ХАМАСу.