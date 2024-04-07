Міністерка закордонних справ Німеччини запропонувала ХАМАС скласти зброю

Бербок також вимагає звільнити всіх заручників.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала терористів ХАМАС скласти зброю.

Про це вона писала на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами Бербок, "своїм терором Хамас приніс війну та нескінченні страждання ізраїльтянам та палестинцям".

Дипломат закликала "покласти край цим стражданням" і негайно звільнити заручників.