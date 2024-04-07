Генштаб ЗСУ: на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 26 атак росіян

Протягом доби на фронті зафіксували 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 72 авіаційні удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, трьох зенітно-ракетних комплексах, вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу, пункту управління БпЛА, артилерійській системі, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 7 квітня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
- на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ Харківської області та по місту Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів;
- на Куп’янському ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаудару в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка Харківської області;
- на Лиманському наші бійці відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області;
- на Бахмутському росіяни здійснили 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Диліївка, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області;
- на Авдіївському відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області;
- на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області;
- на Оріхівському ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області;
- на Херсонському ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби тут було 8 безуспішних атак окупантів на позиції наших військ. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них місто Херсон, Зміївка, Кринки, Тягинка Херсонської області.