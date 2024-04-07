Генштаб ЗСУ: на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 26 атак росіян

Протягом доби на фронті зафіксували 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 72 авіаційні удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, трьох зенітно-ракетних комплексах, вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу, пункту управління БпЛА, артилерійській системі, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 7 квітня така: