Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування

Розстріляні військовополонені у районі Кринок на Херсонщині

Росіяни знову розстріляли беззбройних військовополонених. Цього разу - біля Кринок на лівобережжі Херсонщини.

Відео оприлюднив 7 квітня на своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко.

На відео видно, як представник російських окупаційних військ робить декілька пострілів у бік беззбройних нерухомих військових, ймовірно, з автомата.

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - наголосили в ОГП.