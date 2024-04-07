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Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування

Інцидент стався біля Кринок.

Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Розстріляні військовополонені у районі Кринок на Херсонщині

Росіяни знову розстріляли беззбройних військовополонених. Цього разу - біля Кринок на лівобережжі Херсонщини.

Відео оприлюднив 7 квітня на своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко.

На відео видно, як представник російських окупаційних військ робить декілька пострілів у бік беззбройних нерухомих військових, ймовірно, з автомата. 

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - наголосили в ОГП.

  • Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024-го страти окупантами 32-ох українських військовополонених. Зазначається, що ці 32 страти були задокументовані у 12 окремих випадках. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів. 
  • У лютому Офіс Генпрокурора повідомив, що загалом в Україні наразі розслідують 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених. 
  • Серед останніх злочинів - убивство полонених українських воїнів біля Роботиного в Запорізькій області, а також біля Кліщіївки у Бахмутському районі Донеччини.
  • Щодо ситуації довкола Кринок, то окупанти постійно штурмують позиції Сил оборони, які закріпилися на лівобережжі Херсонщини і, як повідомляло українське командування, вдаються навіть до так званих "м'ясних штурмів".
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