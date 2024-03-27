За зиму Місія ООН зафіксувала страти 32 українських військовополонених

Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала з 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року страти окупантами 32-ох українських військовополонених.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Зазначається, що ці 32 страти були задокументовані у 12 окремих випадках. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів. Місія ООН провела незалежну верифікацію місія в трьох зі згаданих випадків.

Експерти Місії ООН провели інтерв’ю з 60 нещодавно звільненими з російського полону українськими військовими. Таким чином експерти встановили, що більшість з цих полонених зазнала сексуального насильства.

Голова Місії ООН Даніель Белль розповіла, що практично в кожному інтерв’ю респонденти розповідали про катування полонених з боку російських військових та посадовців. Росіяни для цього застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його.

"Більшість військовополонених також згадують про страждання від неспроможності спілкуватись зі своїми родинами, а також відсутність задовільного харчування та медичної допомоги", - додала Даніель Белль.

У звіті також наведена інформація про насильство окупаційої російської адміністрації щодо жителів тимчасово окупованих територій України. Йдеться про вбивства цивільних, свавільні затримання та обмеження свободи висловлювання поглядів.

Зокрема, за три місяці через насильство, пов’язане з війною, загинуло 429 цивільних осіб, ще 1 374 особи були поранені.

Крім того, значна інтенсифікація російських обстрілів снарядами та баражуючими боєприпасами з кінця грудня по січень призвела до різкого збільшення кількості втрат серед цивільного населення у віддалених від лінії фронту районах.