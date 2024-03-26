​Військовослужбовиця Вікторія "Руна" на реальному прикладі пояснила, як працює вороже ІПсО

Військовослужбовиця ЗСУ Вікторія з позивним «Руна», командирка відділення зенітно-артилерійського взводу у 56-й окремій мотопіхотній бригаді, розповіла, як одного разу російська пропаганда використала її слова для своєї інформаційно-психологічної операції (ІПсО) проти українців. Ворожі пропагандисти вирвали з контексту та перекрутили її розповідь у одному з інтерв’ю українським медіа.

Про це «Руна» розповіла у новому випуску проєкту «Станція Краматорськ», який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

За словами військовослужбовиці, вона говорила в одному з попередніх інтерв’ю, як заспокоювала свого побратима, у якого почалася паніка на передовій. Він прийшов служити за контрактом, однак виявився неготовим до реалій перебування на передових позиціях. Чоловіка мали вивезти в тил, однак він, за збігом обставин, наступного ж дня отримав поранення. Пропаганда ж представила цю історію, як розповідь про насильно мобілізованого і поширювала змонтований запис у Telegram-каналах.

«Я розповідала у попередніх інтерв’ю про цього хлопчину, якого я заспокоювала, а потім він отримав важкі поранення на наступний ранок, коли його мали вивозити. А також там, де я говорила, що втрати є. Бо цього не можна приховувати, і не виходить це приховувати. Тому що всі це бачать – в інтернеті є фотографії кладовищ, поховання. Цього не приховаєш. І я на відео сказала: так, є втрати – як з нашого боку, так і з боку ворога. І момент, коли я розповідала, як заспокоювала товариша, вони це виставили, ніби він був мобілізований, його притягнули насильно, і, мовляв, от що буває з такими, кого притягують насильно.

Ніхто ж не розуміє, що він був контрактник, як я і розповідала, що людина прийшла сама, але була неготова до цього всього. Що його заспокоїли і мали вивезти на наступний день, але так сталося, що був обстріл «Градами» і його важко поранило. Але він вижив і зараз перебуває за кордоном. І ось цей шматочок потрапив на російські пабліки. Мені потім це скидали знайомі і розповідали: от що буває з примусово мобілізованими», - сказала військовослужбовиця.

«Руна» наголосила, що на подібні змонтовані записи, у яких спотворено справжній зміст того, про що говорила людина, ведуться чимало українців.

«Як це все виставили і перекрутили – це вже зовсім інша ситуація. І зрозуміло, що це неправда. Але є люди, які на це ведуться. І навіть є наші люди, українці, які у коментарях ну такі вже дурниці писали під цим відео», - зазначила вона.

На думку військової, необхідно більше розповідати людям про службу в армії та роботу військових. Якщо вони краще розумітимуть, як все влаштовано у війську, то менше будуть вестися на подібного роду маніпуляції з боку ворожої пропаганди.

«Цивільний світ має знати і бачити, як все тут відбувається, що потрібна підтримка хоча б тилова», - наголосила «Руна».

Вікторія «Руна» підписала контракт в ЗСУ у 2018 році майже одразу після закінчення школи, їй тоді було 19 років. Початок повномасштабної війни «Руна» зустріла у Пісках, що на околицях Донецька. Брала участь у боях на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському. Зараз Вікторія у свої 25 років має звання головного сержанта та командує відділенням зенітно-артилерійського взводу у 56-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ.