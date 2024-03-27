З російських дезерирів на ТОТ створюють загони для "м'ясних штурмів", — ЦНС

Російських солдатів не відпускають після закінчення контрактів, а дезертирів повертають назад на фронт.

Російське керівництво змушує солдатів, у яких закінчився контракт укладати новий, якщо ті хочуть йти у відпустку. А тих, хто втікає — відправляють назад на фронт у складі "загонів загубників", — пише Центр нацспротиву.

"Ворог не відпускає тих, в кого завершився контракт, хоча саме агітацією на півроку заманював в ряди армії на загарбницьку війну проти України. Таким чином росіяни отримують необхідну кількість особового складу на фронті", — пишуть у ЦНС.

Такі дії військового керівництва спонукають солдатів все частіше вдаватися до дезертирства.

"Солдатів ловлять й формують з них загони “загубників” (рос. “потеряшка”), яких кидають в атаку в м’ясні штурми, адже вони офіційно пропали безвісти ще до атаки", — додають у спротиві.