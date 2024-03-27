Внаслідок обстрілів багатоповерхівок у Харкові 16 постраждалих, серед них чотири дитини (оновлено)

Внаслідок удару по житловому районі Харкова постраждали 12 людей, серед них чотири дитини. Загальна кількість постраждалих може збільшуватися.

Про це повідомив очільник Харквіської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлення. За інформацією начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Відомо про два влучання: перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків.

Авіацію для удару по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час", — заявив Болвінов.

Оновлення. Станом на 17:00 кількість постраждалих зросла до 16. За попередніми даними, сьогодні ворог вперше по Харкову завдав удару саме керованим боєприпасом великого калібру, — Синєгубов.

"Щонайменше десять зазнали травм різного ступеню внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених — чотири дитини. Пошкоджені багатоквартирні будинки", — ідеться у повідомленні.

Кількість постраждалих може збільшуватися. Всі обставини встановлюються. Фахівці працюють на місцях.

Оновлення. У Харкові влучання сталося на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі. Про це повідомляє кореспондент Суспільне Харків.

Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів – тіло загиблої людини. Відомо про 12 постраждалих.

Інформація оновлюється.