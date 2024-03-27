Росіяни завдали удару по Харкову модернізованим боєприпасом

У середу, 27 березня, російські війська завдали удару по житловому масиву в Харкові. Попередньо відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 18 людей, серед них діти віком від 3 місяців до 13 років.

Імовірно, окупанти скинули на багатоповерхівки у Шевченківському районі модернізований боєприпас УМПБ Д-30.

Для удару росіяни застосували вид боєприпасів, яким за два роки від початку вторгнення по Харкову не били — це УМПБ Д-30, — сказав у коментарі Суспільному попередні дані керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

"Це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані", — сказав Тимошко.

Відомо, що боєприпас випустили з літака. Це перший випадок використання ворогом такого виду боєприпасу.

"Це не КАБ. Попередньо, дистанція роботи — близько 90 км цього боєприпасу. Він менший за КАБ, однак руйнівна сила цього боєприпасу досить серйозна. Я думаю, що це було або якесь випробування на цивільному населенні міста Харкова, ось таке цинічне. По місту Харкову застосування такого боєприпасу — це вперше", — сказав керівник ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Харкова 27 березня