Тираж марки — 1 080 000 примірників. Відсьогодні придбати поштову марку можна у відділеннях по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

Сьогодні, 27 березня, Укрпошта презентувала поштову марку «Міста Героїв. Охтирка», присвячену звитяжному місту. Погашення спеціальними штемпелями «Перший день» пройдуть в місті Охтирка та київському головпоштамті (01001).

24 лютого 2022 року приблизно опівдні російські окупанти намагалися зайти в Охтирку, проте були зупинені Силами безпеки й оборони України. Понад місяць ворог намагався оточити місто, обстрілював Охтирку з усіх видів зброї, зокрема застосовуючи й авіацію. 26 лютого росія скинула на Охтирку три термобаричні бомби, які вбили та поранили багато мешканців, зруйнувавши міські комунікації та чимало будинків. 27 березня закінчилася активна фаза боїв за Охтирку і в місті розпочалася робота з розмінування території.

«На самому початку повномасштабного вторгнення Сумщина стала одним з регіонів, який опинився в епіцентрі бойових дій та прийняв удари ворога. Охтирка — місто, якому вдалося вистояти під безжальним натиском російської армії та дати відсіч колонам окупантів. На жаль, сьогодні Сумщина знову зазнає щоденних ракетних обстрілів, які фактично позбавляють мешканців повноцінного життя. Цією поштовою маркою Укрпошта щиро дякує та вшановує кожного, хто боровся за місто Охтирку та нашу країну», — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених у захисті міста, Указом Президента України №164/2022 Охтирці, яка стала непоборним форпостом проти подальшого просування російської армії вглиб території України, присвоєно почесну відзнаку «Місто-герой України».

Тираж марки — 1 080 000 примірників. Номінал марки — U = 15,00 грн (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 г і поштових карток. Тираж конверта «Перший день» — 40 000 примірників, картки — 50 000 примірників, папки — 400 примірників. Художник поштового блоку, конвертів та штемпеля «Перший день» — Володимир Таран.

Відсьогодні придбати поштову марку можна у відділеннях по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

Це четвертий випуск серії марок, присвячених містам-героям України. 09 грудня 2022 року серію розпочала поштова марка «Херсон — це Україна!», у березні 2023 року серію продовжив поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель», присвячений містам-героям Київщини. 14 вересня 2023 року Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина», присвячений містам Героїв: Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову.