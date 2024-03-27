У Нікополі через ворожий артобстріл загинув чоловік

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військовоїадміністрації Сергій Лисак.
"Росіяни вбили людину у Нікополі. Їхньою черговою жертвою став 55-річний чоловік. Він потрапив під ворожий артобстріл. Через сусідів-терористів Дніпропетровщина знову втрачає...", – написав Лисак у телеграмі.
Також додав, що внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.
Деталі уточнюють.