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У Нікополі через ворожий артобстріл загинув чоловік

Загиблому було 55 років.

У Нікополі через ворожий артобстріл загинув чоловік
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військовоїадміністрації Сергій Лисак.

"Росіяни вбили людину у Нікополі. Їхньою черговою жертвою став 55-річний чоловік. Він потрапив під ворожий артобстріл. Через сусідів-терористів Дніпропетровщина знову втрачає...", – написав Лисак у телеграмі.

Також додав, що внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. 

Деталі уточнюють.

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