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Заступника голови ШЕУ Солом’янського району Києва судитимуть у справі про вимаганні пів мільйона гривень за асфальтування дороги

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Заступника голови ШЕУ Солом’янського району Києва судитимуть у справі про вимаганні пів мільйона гривень за асфальтування дороги
Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 47-річного посадовця столичного комунального підприємства за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Згідно з матеріалами слідства, заступник керівника КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району» м. Києва вимагав у киянки 500 тис. гривень за асфальтування дороги біля приватного будинку, який вона планувала придбати.

Жінка звернулась до комунального підприємства щоб дізнатись, яким чином можна заасфальтувати дорогу. Їй дали контакти посадовця, який повідомив, що може організувати проведення таких робіт працівниками комунального підприємства, однак їй вигідніше буде заплатити гроші йому, аніж укладати офіційний договір на проведення робіт. 

Асфальтування дороги після проведених замірів він оцінив у 500 000 гривень. 

Так, за виконання підготовчих робіт з асфальтування під’їзної дороги посадовець одержав «аванс» у 2 тис. дол. США. А вже за тиждень отримав від жінки ще 425 тис. гривень.

Під час контролю за вчиненням злочину його затримали.

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