Зокрема, донати підуть на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.

В онлайн-грі Fortnite відтворено майдан Незалежності, а проведений час на цій мапі перетворюється на донати для України, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Відтепер в одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite #TheDonationMap, де детально відтворено майдан Незалежності. Чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через UNITED24”, – повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що донати підуть, зокрема, на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.

Минулого року за допомогою UNITED24 зібрали майже 300 млн доларів донатів. Зокрема, за рахунок донатів створити перший в Україні Центр протимінної діяльності.