Адміністраторці Telegram-каналу про Нікополь оголосили підозру в привласненні зібраних для військових коштів

У Києві оголосили підозру в привласненні зібраних на армію коштів адміністраторці Telegram-каналу про Нікополь. За даними Офісу генерального прокурора, за пів року вона привласнила майже мільйон гривень.

Підозру оголосили за статтею про незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану. За даними слідства, підозрювана, яка є адміністраторкою "відомого Телеграм-каналу м. Нікополя", неодноразово організовувала збір нібито на допомогу військовим.

"Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви і витрачала на власні потреби", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора Адміністраторку телеграм-каналу про Нікополь підозрюють у привласненні коштів

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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