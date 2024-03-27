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Уночі сили ППО збили 10 російських "шахедів" із 13

У кількох областях оголошували повітряну тривогу.

Уночі сили ППО збили 10 російських "шахедів" із 13
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

Сьогодні вночі росіяни атакували українські міста безпілотниками.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено", - йдеться в повідомленні.

Подробиці уточнюють. Але Командування повітряних сил вночі повідомляло про активність ворожих дронів у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей. Декілька безпілотників також рухалися з Сумської області через Харківську у напрямку на Дніпропетровщину.

Сьогодні зранку спостерігається активність розвідувальних БпЛА на півдні Сумщини, а також на Запоріжжі.

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